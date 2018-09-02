Собянин предложил присвоить театральному центру на Дубровке имя Кобзона

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Театральный центр на Дубровке мог бы носить имя Иосифа Кобзона, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня простились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье.

Мэр напомнил, что Кобзон принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни.

23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке террористы во время мюзикла "Норд-Ост" взяли в заложники более 900 человек и удерживали их на протяжении трех дней. Утром 26 октября был произведен штурм здания с использованием газа. В результате спецоперации все террористы были уничтожены. 130 заложников, в том числе 10 детей, погибли. Большинство из них скончались уже после штурма, отравившись газом. Иосиф Кобзон принимал участие в переговорах с террористами и вывел из здания беременную женщину и несколько детей.