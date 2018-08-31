Прощание с Кобзоном в Концертном зале Чайковского начнется в 8 утра воскресенья

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Принято решение об увеличении времени, которое будет отведено для прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном - начало церемонии 2 сентября сдвинуто с 10:00 на 8:00 утра.

"В связи с большим количеством людей, желающих прийти проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10:00 перенесено на 08:00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Госдумы.

В сообщении отмечается, что гражданская панихида начнется в 12:00

Прощание с Кобзоном пройдет в Москве, в Концертном зале им. П.И. Чайковского (Триумфальная пл., 4), говорится в сообщении.

Иосиф Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище.