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Прощание с Кобзоном в Концертном зале Чайковского начнется в 8 утра воскресенья

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Принято решение об увеличении времени, которое будет отведено для прощания с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном - начало церемонии 2 сентября сдвинуто с 10:00 на 8:00 утра.

"В связи с большим количеством людей, желающих прийти проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10:00 перенесено на 08:00", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Госдумы.

В сообщении отмечается, что гражданская панихида начнется в 12:00

Прощание с Кобзоном пройдет в Москве, в Концертном зале им. П.И. Чайковского (Триумфальная пл., 4), говорится в сообщении.

Иосиф Кобзон, скончавшийся 30 августа на 81-м году жизни, будет похоронен в Москве, на Востряковском кладбище.

Ушел из жизни Иосиф Кобзон

13 фотографий
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Иосиф Кобзон во время пленарного заседания осенней сессии Госдумы РФ. 2017 год.Президент РФ Владимир Путин вручает медаль Героя Труда Российской Федерации Иосифу Кобзону. 2016 год. Премьер-министр ДНР Александр Захарченко и певец Иосиф Кобзон (слева направо) в Донецком театре оперы и балета. 2014 год.Депутат ГД РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, певец Иосиф Кобзон, музыкант Игорь Бутман и главный раввин России Берл Лазар (слева направо) во время товарищеского матча по хоккею между командой &quot;Менора&quot; и командой &quot;Легенды хоккея&quot; в МСА &quot;Лужники&quot;. 2014 год.Иосиф Кобзон во время эстафеты Олимпийского огня на Кремлевской набережной. 2013 год.
Певец Иосиф Кобзон на концерте в честь 60-летия Олега Митяева в Москве. 2016 год.
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Теги: Иосиф Кобзон

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