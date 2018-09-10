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Венеция: баллада о "Роме", вестерне и любви

В Италии завершился 75-й Венецианский кинофестиваль

Венеция: баллада о "Роме", вестерне и любви
Режиссер Альфонсо Куарон с "Золотым львом"
Фото: Reuters

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Жюри основного конкурса 75-го Венецианского кинофестиваля вручило награды - присудило главного "Золотого льва" фильму Альфонсо Куарона "Рома", а также не забыло про вестерны, права женщин и угнетенных.

"Золотого льва", главную награду фестиваля, жюри во главе с мексиканцем Гильермо Дель Торо присудило картине "Рома" Куарона. Президент жюри не стал обращать внимания на намеки о том, что ему предстоит судить ленту своего друга наряду с еще 20 картинами со всего мира и, невзирая на предубеждения, отдал предпочтение фильму своего давнего приятеля и соотечественника.

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Впрочем, "Рома" того заслуживает по многим причинам. Символично, что на протяжении всего киносмотра картина входила в тройку лидеров рейтинга фестиваля как у кинокритиков, так и у публики. Черно-белая лента рассказывает о непростой жизни семьи среднего класса в Мехико 1970-х годах - об отношениях внутри семьи, со служанками (одна из них носит имя Клео, в котором можно услышать намек на имя древнегреческой музы истории), чьи судьбы переплетаются на фоне происходящих в стране митингов, столкновений с полицией и политических беспорядков. Режиссер показывает, как разлад в семье хозяев соотносится с неурядицами в личной жизни их прислужниц.

Важно заметить, что фильм называется именно "Рома", а не "Рим" - в честь одного из районов Мехико, в котором и происходит действие.

Лаконичное и эстетически выверенное полотно как будто с документальной точностью показывает повседневную бытовую жизнь обычной семьи, напоминает о вопросах доверия и привязанности. Недаром при обратном прочтении названия фильма получается слово "амор", любовь. Ведь по сути это картина о любви к ближнему, прощении, принятии и верности.

Интересно, что режиссера "Гравитации" все еще не отпускает "космическая" тема, в его новой картине полно отсылок и к собственной прошлой работе, и к неизведанному безвоздушному пространству. Легко поверить, что фильм как будто бы сделан в космосе - хрупкие невесомые немые сцены, отражение самолета в луже (тоже недвусмысленный реверанс вышеназванной теме), шум волн, напоминающий шум двигателей, и бонусом - диалоги о прошлых жизнях. Одной из кульминационных моментов стала пятиминутная снятая одним кадром сцена, в которой актеры-дети борятся с водной стихией. Тут и невесомость, и чужая среда, и проблемы маленького человека в соотношении во всем миром. Удивительную кинематографичность момента лучше всего наблюдать с большого экрана, но поскольку разработкой проекта занимался Netflix, то посмотреть фильм можно будет наверняка только с экрана компьютера и других гаджетов - возможно, уже до конца года. Это довольно предсказуемо, ведь "Рома" наверняка получит как минимум номинацию на "Оскар".

Жюри основного конкурса возглавил Гильермо дель Торо. В него также вошли английская актриса Наоми Уоттс, австрийский актер и режиссер Кристоф Вальц, новозеландский режиссер, актер и сценарист Тайка Вайтити, итальянский режиссер и сценарист Паоло Дженовезе, польская режиссер, сценарист и продюсер Малгожата Шумовская и другие.

В основном конкурсе этого года в Венеции было представлено сразу три вестерна, каждый из которых получил свою награду. За режиссуру "Серебряного льва" удостоился француз Жак Одийяр. Его картина "Братья Систерс" с Хоакином Фениксом, Джоном Си Райли и Джейком Джилленхолом повествует о братьях-охотниках за головами, которые по заданию таинственного Командора должны найти золотоискателя-изобретателя.

Несмотря на специфическую тематику далекому от американских реалий Одийяру получилось снять очень гуманистическую и человечную картину. Режиссер, основываясь на романе Патрика де Витта, пренебрегает традиционными клише, характерными для вестернов, и живописует необычный для картин такого жанра финал.

Еще один вестерн, "Баллада Бастера Скраггса" Братьев Коэн, был отмечен призом за лучший сценарий. Проект изначально должен был стать сериалом, но в итоге превратился в фильм - шесть не связанных между собой короткометражек, в которых создатели вдоволь упражняются в поджанрах вестерна. Но несмотря на широкое поле действий, Братья Коэн как будто до конца не определились что же они хотят сделать: в первой довольно задорной истории ковбой-бард лихо решает все встающие перед ним задачи, не забывая при этом о музыкальных номерах. Вторая короткометражка с Джеймсом Франко резво знакомит публику с ковбоем-авантюристом, повадками отдаленно напоминающим Джека Воробья. Но затем следуют истории о странствующем театре и таинственной несущейся без остановки карете, что меняет темп общей истории далеко не в ее пользу.

Третий вестерн, "Соловей" Дженнифер Кент, перемещает зрителей в колониальную Австралию. Главная героиня Клэр из-за произвола британских офицеров теряет свою семью и выходит на тропу войны. Для того, чтобы отомстить, ей приходится объединиться с одним из аборигенов. Картина кишит всевозможными клише и напоминает скорее фильмы Квентина Тарантино с неоправданной жестокостью и произволом. Но если у Тарантино это выглядит его "фишкой" и характерной особенностью, то при просмотре картины Кент создается впечатление, что ею двигали определенные комплексы. По-видимому, режиссер решила снять фильм "мужского" жанра так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в ее состоятельности. Для этого она испробовала все возможные клише, добавила немотивированной агрессии героев и актуальную тематику (страдающая женщина, которая становится сильной, чтобы творить добро и причинять справедливость).

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Тему сильных женщин продолжает "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса, которой достался Гран-при жюри. Эта картина резко отличается от предыдущих работ мастера. На этот раз Лантимос отошел от своего греческого наследия, перенеся место и образ действия в Великобританию XVIII века. Фильм рассказывает об интригах при дворе королевы Анны между Эммой Стоун, Рэйчел Вайс, Николасом Холтом и другими. У режиссера получилась своеобразная буффонада, где придворные на балу танцуют вог и хип-хоп, а обычная служанка может возвыситься до уровня королевы буквально за считанные дни.

В качестве реверанса, впрочем, заслуженного, за лучшую женскую роль наградили Оливию Коулман, которая на экране перевоплотилась в своенравную, капризную и непредсказуемую королеву Анну.

В свою очередь Уиллем Дефо стал обладателем Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль в картине "Ван Гог. На пороге вечности". Американский артист мастерски перевоплотился в знаменитого художника, страдающего от непонимания коллег и публики и находящего утешение в своем творчестве.

Что касается российского кино, то в основном конкурсе оно не было представлено. Но фильм кинорежиссеров Наталии Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех" о смене половой идентичности вошел в программу "Горизонты". Актриса Наталья Кудряшова, сыгравшая в картине, была отмечена за главную женскую роль. По ее мнению, это сложная картина про безотносительную любовь. Как бы то ни было, но публика тепло приняла на фестивале драматическую притчу о борьбе человека за жизнь, который решает примерить на себя личность женщины. Главные роли в фильме также исполнили Евгений Цыганов, Юрий Кузнецов и Павел Майков.

Гости Венецианского кинофестиваля

12 фотографий
Режиссер Гонсало Тобаль, аргентинская актриса Лали Эспосито и актер Леонардо Сбаралья во время премьеры фильма &quot;Обвиняемый&quot;Актриса Натали Портман на премьере фильма &quot;Голос люкс&quot;Режиссер Брэйди Корбет, актрисы Натали Портман и Стэйси Мартин помогают Рэффи Кэссиди поправить платье на красной дорожке кинофестиваляАктрисы Тильда Суинтон, Джессика Харпер, Миа Гот и режиссер Лука Гуаданьино на премьере фильма &quot;Суспирия&quot;Актеры Брэдли Купер и Леди Гага перед показом музыкальной драмы &quot;Звезда родилась&quot;Австралийская актриса Кейт Бланшетт
Режиссер Гонсало Тобаль, аргентинская актриса Лали Эспосито и актер Леонардо Сбаралья во время премьеры фильма &quot;Обвиняемый&quot;
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Теги: кино, Венецианский кинофестиваль, Рома

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