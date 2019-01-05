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Культура

Праздники с искусством: "Viva la Vida". Фрида Кало и Диего Ривера

В московском "Манеже" представлена ретроспектива одной из самых известных супружеских пар художников XX века

Праздники с искусством: "Viva la Vida". Фрида Кало и Диего Ривера
Выставка "Viva la vida. Фрида Кало и Диего Ривера. Живопись и графика из музейных и частных собраний"
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Музей Фаберже и культурно-исторический фонд "Связь времен" подготовили к новогодним праздникам выставку-событие "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера", для которой бесценными работами согласились поделиться мексиканские музей Долорес Ольмедо, галерея "Аврил". В экспозицию вошли и произведения из коллекции внука Риверы Хуана Коронеля.

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Ривера (1886-1957) до сих пор считается одним из самых крупных и важных художников в истории Мексики. Однако в мире с переменой политических настроений мастер, придерживавшийся левых взглядов, утратил былую известность певца революции. Кало (1907-1954), напротив, много лет оставалась в тени, и только в последние годы приобрела славу "рок-звезды" в мире живописи.

Выставка, представленная в "Манеже", ставит двух художников и супругов лицом к лицу. Их совершенно разные работы формируют два крыла экспозиции, которые символично соприкасаются в середине основного зала, где под стеклом витрины разложены письма Риверы и Кало.

Красками вместо крови

Кало говорила, что она никогда не переносила на полотна свои кошмары или сны, - только свою реальность. В жизни любвеобильная, пылкая и дерзкая на грани мальчишества, для своих картин она оставляла истории о телесной и душевной боли.

Проблемы со здоровьем у Кало начались еще в детстве: она переболела полиомиелитом, после чего до конца жизни оставалась хромой. Роковым для художницы стал день 17 сентября 1925 года, когда она оказалась в числе пассажиров автобуса, который столкнулся с трамваем. Итог - десятки операций, месяцы жизни в больнице и невозможность иметь детей.

Наверное, самыми известными стали картины Кало, на которых она изображала саму себя изувеченной и окровавленной. К 1944 году и без того беспокоившая художницу боль стала вступать в еще большие права, и в этот момент она пишет "Сломанную колонну": исколотая гвоздями и плачущая женщина стоит прямо, хотя стержень ее - разрушенная колонна, виднеющаяся через "трещину" на ее теле.

Кало мечтала о ребенке, и стала одной из первых женщин в искусстве, прямо заговоривших о вынужденных абортах и выкидышах, которые ей пришлось пережить. Об этой трагедии говорит картина "Больница Генри Форда" (1932 год) в стилистике мексиканского народного искусства ретабло. На полотне с Фридой связаны пуповиной шесть символов, среди которых потерянный ребенок, цветок - подарок Риверы, улитка - символ медленного течения времени, и тазовые кости, перелом которых не позволил Кало выносить ребенка.

Любовь как катастрофа

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Обреченными на бессмертие стали слова Кало: "В моей жизни было две аварии, одна - когда автобус врезался в трамвай, другая - это Диего". Отношения с супругом Риверой, который был старше нее на 21 год, сопровождались многочисленными скандалами, изменами с обеих сторон. Супруги даже развелись в 1939 году, но спустя год поженились снова.

Для Кало интерес мужа к другим женщинам был болезненным, хоть и ожидаемым: для Риверы это был уже третий брак, и он прежде изменял супругам, которые были от него без ума. Переживания художницы из-за романа Риверы с ее собственной сестрой Кристиной вылились в картину "Несколько царапин" (1935 год). Мысль о создании этого полотна художнице пришла, когда она прочла газетную заметку о ревнивом мужчине. Он зарезал возлюбленную, а в свое оправдание на суде говорил, что он сделал всего несколько царапин. Такими "царапинами" для Кало были измены.

От Пикассо к революции

Картины Риверы, представленные на выставке, демонстрируют совсем другой фокус внимания художника, нежели у его супруги. Сочетая знания о

классическом европейском искусстве, народном мексиканском творчестве и веяния модернизма, он экспериментировал с портретами и пейзажами. В наиболее ранних из представленных на выставке работ считывается увлечение творчеством Пабло Пикассо: в "Автопортрете в шляпе" (1907 год) проглядывается "голубой" период знаменитого испанца, в "Солнце сквозь туман" (1913 год) и "Телеграфном столбе" (1916 год) - кубизм. Однако к 1930-м годам главными героями полотен Риверы стали революционеры и простые люди за ежедневным крестьянским трудом.

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Центральным "социальным" произведением Риверы на выставке стало полотно "Славная победа" (1954 год) из коллекции Пушкинского музея: его Советскому Союзу подарил сам художник.

Ривера стал одним из создателей мексиканской национальной школы монументальной живописи - мексиканского мурализма. Это течение приобрело популярность в США, Ривера и другие мексиканские художники много работали над заказами на американской земле. На выставке, помимо живописных полотен, можно увидеть наброски фресок, подготовленных для оформления Министерства народного образования Мексики.

Забытый друг Советского союза

Ривера дважды бывал в СССР. Но если первый раз, в 1926 году, он приехал желанным гостем, второй раз художник с троцкистским прошлым был принят холодно. Тем не менее, после второй поездки в 1955-1956 годах, незадолго до смерти он создает серию картин, посвященную советским людям. Особенно непривычны глазу детские портреты, привезенные из музея Долорес Ольмедо. На таких полотнах, как "Ребенок с санками", "Ребенок с мороженым", "Девочка с портфелем" (все - 1956 год) дети изображены зимой, когда все вокруг тяготеет к серым тонам. Но Ривера вписывает в окружение из ослепительных сугробов ребят в яркой одежде с большими, светящимися голубым глазами, при этом со вполне мексиканской знойной поволокой.

Подарки из далекой Мексики

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На выставке помимо работ Риверы и Кало можно увидеть графику других мексиканских художников. Рисунки были отправлены из Мексики в Советский Союз в качестве подарка в 1947 году, но они пришлись не ко двору в напряженной внешнеполитической обстановке и осели во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей. В числе подарков когда-то был и рисунок Кало под названием "Раненый стол": его передавали Польше для выставки, там след этой работы и потерялся.

***

Выставка "Viva la Vida" - редкая возможность увидеть полотна Риверы и Кало, хранящиеся в музеях Мексики. Кажется, время по-своему распоряжается работами художников, и по глубине диалога со зрителями муж и жена поменялись местами: если полотна Кало кажутся близкими, понятными и сейчас, картины Риверы неизбежно воспринимаются как часть истории, но не сегодняшнего дня. Тем и ценна встреча с творчеством последнего. На фоне яркого образа жизни творчество художника отошло на второй план, и подготовленная в "Манеже" экспозиция позволяет отдать дань уважения работе одного из знаковых мастеров Мексики.

Выставка работает до 12 марта.

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Теги: Фрида Кало, Диего Ривера

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