Похитителя картины Куинджи попросили арестовать

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следствие ходатайствует об аресте Дениса Чуприкова, задержанного по делу о похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об избрании в отношении Чуприкова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина. Рассмотрение материалов об аресте Чуприкова состоится в ближайшее время.

По словам пресс-секретаря, Чуприкову предъявлено обвинение в хищении особо ценного предмета, "совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Олег Колтунов говорил, что, согласно предварительной версии, Чуприков действовал один из корыстных побуждений.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" в воскресенье вечером, 27 января, была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Мужчина, которого приняли за работника музея, просто снял ее со стены, достал картину из рамы и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Утром 28 января в МВД сообщили, что 31-летний подозреваемый был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. По данным источника, его зовут Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была найдена полицейскими.

В Минкультуры "Интерфаксу" рассказали, что у найденной картины есть незначительные повреждения в виде потертостей, их устранят специалисты. В подлинности найденной картины в ведомстве не сомневаются, однако на выставку в Третьяковку полотно уже не вернется.

Ретроспектива пейзажиста Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась 6 октября прошлого года и продлится до 17 февраля.

Похищенная из Третьяковки картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

Происшествия с картинами

Это не первая пропажа картин Куинджи в современной России. В 2001 году из Челябинской галереи украли холсты "Развалины в степи" и "На закате".

Это второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

Кроме того, это уже вторая пропажа культурной ценности за последние дни. 24 января сообщалось, что Государственный исторический музей (ГИМ) обратился в правоохранительные органы из-за того, что хранитель не выдал на запланированную выставку икону "Богоматерь Смоленская Шуйская". По факту пропажи иконы возбуждено уголовное дело о краже.