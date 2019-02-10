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Режиссёр фильма про шпионку Моссада в Иране отверг подозрения в цензуре

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Израильский режиссёр Юваль Адлер, снявший фильм про англичанку, рекрутированную в Моссад и отправленную в Иран, заявил, что не подвергался цензуре.

Показ картины Адлера "Оперативник" (The Operative) для СМИ прошёл в воскресенье на Берлинском кинофестивале, мировая премьера состоится вечером.

"Говоря об этой истории, могу сказать точно, что никакой цензуры не было. Это прежде всего рассказ про женщину и о месте, которое она занимает в системе шпионажа, о человеческой драме. Фокус фильма не на том кто прав или виноват, это не попытка глобальной перспективы событий", - сказал режиссёр на пресс-конференции в воскресенье.

Исполнительница главной роли Диана Крюгер подчеркнула, что фильм, несмотря на свою тему, не похож на картины о Джеймсе Бонде или Джейсоне Борне. "Это та самая настоящая реальность, с которой сталкиваются шпионы каждый день. В частности, при подготовке к роли я изучала некоторые из тренингов Моссада", - сказала она.

Исполнитель роли ее связиста Мартин Фриман, известный по работам в фильме "Хоббит" или сериале "Шерлок", признался, что профессия актера схожа с ремеслом шпиона. "Ты должен уметь быть хорошим наблюдателем и слушателем, как и самый настоящий агент", - пояснил актёр.

Фильм "Оперативник" основан на книге "Учительница английского" и рассказывает историю Рейчел (Крюгер), которая работает на Моссад. Ее связистом становится Томас (Фриман). По долгу службы Рейчел оказывается в Иране под видом учительницы английского, она должна добывать информацию о новых информационных разработках и том, как представители бизнеса обходят мировые санкции. В Иране шпионке поручают следить за бизнесменом Фрахадом, но она влюбляется в него, что влечёт за собой цепочку непредвиденных событий.
69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля. Жюри основного конкурса возглавила французская актриса Жюльет Бинош.

Теги: Берлинале

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Режиссёр фильма про шпионку Моссада в Иране отверг подозрения в цензуре

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