Фильм Озона о совращении детей священником выйдет в России позже в связи с Пасхой

Кадр из фильма "По воле Божьей" Франсуа Озона Фото: DPA/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ порекомендовало перенести релиз фильма "По воле Божьей" Франсуа Озона на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили "Интерфаксу" прокатчики ленты.

"Релиз фильма "По воле Божьей" Франсуа Озона был запланирован на 25 апреля (четверг). Днем, 25 апреля, прокатчику фильма компании A-ONE сообщили, что прокатное удостоверение на фильм с датой старта 25 апреля министерством культуры не подписано, и порекомендовали перенести релиз на 29 апреля", - сказали "Интерфаксу" в компании прокатчика в четверг.

Фильм иллюстрирует реальную историю о служителе церкви Бернаре Прейне из Лиона, который в 2016 году был обвинен в совращении 70 мальчиков его прихода. Лента в хронологическом порядке восстанавливает историю событий - с того момента, как один из жителей Лиона, жертва священника, решает рассказать правду о произошедшем.

В компании отметили, что Прейн в 2017 году был обвинен в растлении несовершеннолетних прихожан. "По его собственному признанию, их было 13, свидетели заявляли о более 70 жертвах. Судебный процесс во Франции разворачивается до сих пор. 7 марта состоялся суд над кардиналом Барбарэном, где суд приговорил его к шести месяцам тюрьмы условно за недонесение на священника-педофила его епархии", - напомнили в компании.

Международная премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в 2019 году, где картина получила гран-при жюри. Озон ранее отмечался наградами Берлинале за картины "Капли дождя на раскаленных скалах" и "8 женщин".