В Минкульте опровергли перенос премьеры фильма Озона из-за Пасхи

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - В Министерстве культуры РФ заявили, что задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона "По воле божьей" о совращении детей католическими священниками не связана с православной Пасхой, причиной называется необходимость проведения экспертизы.

"Минкультуры не направляло прокатчикам фильма письмо с просьбой перенести выход ленты. Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", - сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

В пресс-службе отметили, что необходима дополнительная экспертиза, "так как содержание фильма, возможно, противоречит закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", и он должен выйти с возрастным рейтингом 18+".

В Минкульте подчеркнули, что выдача прокатного удостоверения "не связана со Страстной неделей и праздником Великой пасхи".

Ранее прокатчики ленты "По воле божьей" Франсуа Озона сообщили "Интерфаксу", что Министерство культуры РФ порекомендовало перенести релиз фильма с 25 на 29 апреля, чтобы он выходил после православной Пасхи.

Фильм основан на реальной истории служителя церкви, Бернаре Прейне из Лиона, который в 2016 году был обвинен в совращении 70 мальчиков из его прихода.

Международная премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в 2019 году, где картина получила гран-при жюри фестиваля.