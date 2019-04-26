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Фильм Озона о священнике-педофиле выйдет в российский прокат после Пасхи

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Новый фильм Франсуа Озона "По воле божьей" про совращение детей католическими священниками выйдет в российский прокат 29 апреля, сообщили в Минкультуры.

"Замминистра культуры Павел Степанов сегодня подписал прокатное удостоверение на фильм Франсуа Озона "По воле божьей". Картина выйдет в широкий прокат 29 апреля 2019 года с рейтингом фильма 18+", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

Изначально предполагалось, что фильм выйдет 25 апреля.

В четверг прокатчики ленты "По воле божьей" сообщили "Интерфаксу", что Минкульт порекомендовал им перенести релиз фильма с 25 на 29 апреля, чтобы он выходил после православной Пасхи. В Минкульте эти сообщения опровергли, назвав причиной необходимость проведения экспертизы.

В ведомстве заявили, что дополнительная экспертиза необходима, "так как содержание фильма, возможно, противоречит закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", и он должен выйти с возрастным рейтингом 18+".

Между тем, Озон записал обращение к российским зрителям, выразив надежду на соблюдение свободы самовыражения в России.

Фильм "По воле божьей" основан на реальной истории служителя церкви, Бернара Прейна из Лиона, который в 2016 году был обвинен в совращении 70 мальчиков из его прихода.

Международная премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в 2019 году, где картина получила гран-при жюри фестиваля.

Франсуа Озон

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