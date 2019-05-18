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Белорусское жюри отстранили от Евровидения

Белорусское жюри отстранили от Евровидения
Во время второго полуфинала конкурса Евровидение
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Белорусское жюри было отстранено от голосования в финале конкурса "Евровидение-2019" из-за разглашения информации о том, за кого оно голосовало в первом полуфинале, сообщают организаторы конкурса.

"Белорусское жюри дало интервью о своем голосовании, что противоречит правилам Евровидения. Чтобы соответствовать правилам голосования конкурса, Европейский вещательный союз принял меры и отстранил белорусское жюри от финала в субботу", - говорится в сообщении организаторов.

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Совокупный результат, утвержденный аудиторами, будет использоваться для определения того, кому будут распределены голоса в Белоруссии.

После полуфинала во вторник председатель жюри Валерий Пригун сказал интернет-порталу tut.by: "Мы определили трех победителей практически единогласно. В общем, в первых шести или семи местах у нас почти не было споров. Они начались на 8-10-х местах". Кроме того, дополнительные члены жюри рассказали, какие страны им понравились во время полуфинала.

В самом портале tut.by заявили, что приносят искренние извинения всем поклонникам данного шоу. "К сожалению, мы не обладали полной информацией, касающейся правил данного конкурса. В противном случае, данный материал никогда бы не появился у нас на портале. Но, как показала ситуация, во все тонкости не были посвящены и представители белорусского жюри", - говорится в комментарии портала.

Финал конкурса "Евровидение-2019" пройдёт в субботу в Тель-Авиве, за победу поборются представители 26 стран.

Евровидение Белоруссия

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