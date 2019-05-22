Организаторы "Евровидения" пересчитали его итоги, лидеры остались те же

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Организаторы международного музыкального конкурса "Евровидение" пересчитали его результаты из-за погрешности, однако лидеры и их позиции не изменились.

"Европейский вещательный союз может подтвердить, что по итогам стандартных процедур оценки мы обнаружили, что из-за человеческой ошибки был показан неверный результат", - говорится в заявлении организации, распространенном в среду.

Европейский вещательный союз отмечает, что публикует скорректированные результаты в целях соблюдения правил, однако пересчет голосов не оказал влияние на распределение первых мест среди музыкантов.

Победителем "Евровидения-2019" стал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. Россиянин Сергей Лазарев занял третье место.

Евровидение - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. В этом году он прошёл в Тель-Авиве. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивают жюри и зрители.