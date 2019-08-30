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Роттердам примет "Евровидение-2020"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса "Евровидение" в 2020 году, сообщается на сайте конкурса.

"Это Роттердам 2020! Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни "Евровидение" после напряженного состязания с южным голландским городом Маастрихт", - говорится в сообщении.

"Евровидение-2019" проходило в израильском Тель-Авиве. Конкурс выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место.

Евровидение-2019

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Певица из Австралии Кейт Миллер-ХайдкеРоссиянин Сергей ЛазаревПредставитель Франции Билал АссаниУчастница из Дании ЛеонораИсландская группа HatariИспанский певец МикиФанат Евровидения делает селфи в Тель-АвивеАмериканская поп-звезда Мадонна выступила по окончании финала
Певица из Австралии Кейт Миллер-Хайдке
Нидерланды Роттердам Евровидение-2020

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