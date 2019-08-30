Роттердам примет "Евровидение-2020"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Нидерландский город Роттердам был выбран для проведения конкурса "Евровидение" в 2020 году, сообщается на сайте конкурса.

"Это Роттердам 2020! Роттердам был выбран в качестве принимающего города для 65-го конкурса песни "Евровидение" после напряженного состязания с южным голландским городом Маастрихт", - говорится в сообщении.

"Евровидение-2019" проходило в израильском Тель-Авиве. Конкурс выиграл представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Российский певец Сергей Лазарев занял третье место.