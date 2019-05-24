Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске шоу "Голос. Дети"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова не принимает участие в спецвыпуске шоу "Голос.Дети", трансляция которого началась на Первом канале.

Спецвыпуск программы "Голос.Дети" с участием всех финалистов начался в прямом эфире телеканала. На сцену от команды Лободы вышли только двое участников.

"Последние несколько недель стали серьезным испытанием. Мы были вынуждены отменить результаты. Но "Голос.Дети" большая и дружная семья, которая справится с любыми трудностями. Сегодняшний вечер не эпилог, а праздник. К сожалению, Микелла Абрамова приняла решение не принимать участие, это ее решение и мы его уважаем. Она остается частью семьи "Голос", желаем ей успехов", - сказал ведущий проекта Дмитрий Нагиев.

Первый канал принял решение показать спецвыпуск шоу "Голос.Дети" с участием всех финалистов после того, как итоги голосования в финале шоу были аннулированы из-за накруток голосов.

Финал конкурса "Голос.Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Почти две трети россиян (61%) из тех, кто смотрел шоу "Голос.Дети", сочли объявленные итоги конкурса необъективными, показал опрос ВЦИОМ.

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале "Голос.Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов.

После этого певица Алсу в прямом эфире радиостанции "Серебряный дождь" сообщила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры". Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта 24 мая, певица сказала, что Микелла решит это самостоятельно.