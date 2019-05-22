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Алсу впервые прокомментировала скандал с ее дочерью на шоу "Голос. Дети"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Певица Алсу впервые прокомментировала ситуацию с проектом "Голос. Дети", в котором победила ее дочь, а позднее Первый канал аннулировал результаты из-за накруток голосов.

Певица заявила, что "ее дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры". "Но я думаю, что все должно хорошо закончиться", - сказала она в эфире "Серебряного дождя".

Отвечая на вопрос, примет ли ее дочь участие в спецвыпуске проекта, который состоится на Первом канале 24 мая, певица сказала, что девочка решит это самостоятельно.

В РоссииПервый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети"Первый канал аннулировал результаты финала шоу "Голос. Дети"Читать подробнее

Финал конкурса "Голос. Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей победила дочь Алсу Микелла Абрамова, получив 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

16 мая компания Group-IB опубликовала первые результаты расследования, в ходе которого было установлено, что во время голосования на проекте "Голос. Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона проекта. Он пообещал к старту следующего сезона "Голоса" принять меры к совершенствованию и дополнительной защите механизма голосования. Также телеканал объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск "Голос. Дети" с участием всех финалистов.

Алсу Голос. Дети Микелла Абрамова

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