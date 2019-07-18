Студия Kyoto Animation получала письма с угрозами незадолго до поджога

Полиция подтвердила гибель 25 человек при пожаре в KyoAni

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Жертвами пожара в трехэтажном здании анимэ-студии Kyoto Animation (KyoAni) в Киото стали 25 человек, официально заявила полиция. Об этом сообщают Kyodo News и NHK. Причиной возгорания считается поджог.

Еще 36 человек пострадали, состояние десяти из них врачи оценивают как тяжелое. Всего на момент поджога в здании должны были работать около 70 человек.

По словам очевидцев, примерно в 10:30 по местному времени неизвестный им мужчина - не сотрудник студии - разлил в помещениях горючую жидкость и поджег ее с криками "Умрите!" Он сам получил ожоги лица и груди при пожаре и ему потребовалась госпитализация. Полиция поместила его под стражу. Сообщалось, что он признался в поджоге.

Следствие уже выяснило, что ранее утром он купил канистру бензина на ближайшей автозаправке.

Мотивы подозреваемого неясны. Президент Kyoto Animation Хидеаки Хатта заявил, что ранее компания и ее отдел продаж получали электронные письма с угрозами и пожеланиями "сдохнуть", передает NHK.

Студия Kyoto Animation (KyoAni) была создана в 1981 году. Среди наиболее популярных ее работ - K-On! и анимэ о школьницах "Меланхолия Харухи Судзумии", ее сериал Evergarden купил Netflix для глобального рынка. Пострадало одно из зданий компании, у нее есть недвижимость в Киото и в городе Удзи, расположенном к югу от бывшей столицы.

Фанаты анимэ по предложению техасского дистрибутора Sentai Filmworks начали сбор средств в помощь пострадавшим. За шесть часов 9410 человек перечислили в общей сложности $315 266 пожертвований.