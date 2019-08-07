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Мединский подарил Тарантино первый сборник стихов Пастернака

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский подарил режиссеру Квентину Тарантино факсимильное издание первой книги стихов Бориса Пастернака "Близнец в тучах" 1913 года, сообщили в пресс-службе министерства.

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Накануне министр провёл для режиссера экскурсию по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина. Они также осмотрели выставку "Хранители времени", посвященную деятельности реставраторов.

Тарантино - большой поклонник творчества Пастернака. В свой последний визит в Москву в 2004 году он побывал на могиле поэта в Переделкине.

Приезд режиссера в столицу связан с премьерой его нового, девятого фильма "Однажды в... Голливуде", который выходит в широкий прокат в России 8 августа.

Фильм Тарантино повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

Тарантино - американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, кинопродюсер и кинооператор. Мировую известность ему принес фильм "Криминальное чтиво" (1994), за который он получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, а также премии "Оскар" и "Золотой глобус" за лучший сценарий.

Владимир Мединский Квентин Тарантино

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