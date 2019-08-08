Пакистан запретит индийские фильмы в кинотеатрах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Власти Пакистана объявили о намерении ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны.

"Никакие индийские фильмы не будут показывать на экранах в пакистанских кинотеатрах", - заявила специальный помощник премьера страны Имрана Хана по информационной политике и радиовещанию Фирдус Ашик Аван. Она отметила, что правительство также работает над тем, чтобы запретить любой контент в искусстве, относящийся к индийской культуре.

Этот шаг со стороны Исламабада последовал на фоне роста напряженности в отношениях Пакистана и Индии из-за ситуации вокруг Кашмира.

Индия считается одним из лидеров среди стран по годовому производству кинокартин. Индийские кинокартины показывают на экранах в более чем 90 странах мира.

На этой неделе власти Индии отменили особый статус штата Джамму и Кашмир, введя на этой территории прямой контроль Дели. Это привело к обострению отношений между Индией и Пакистаном. В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. С тех пор, как обе страны обрели независимость в 1947 году, урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.