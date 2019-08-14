Два театра в США отменили выступления Пласидо Доминго из-за сексуального скандала

Девять артисток обвинили певца в домогательствах

Испанский оперный певец Пласидо Доминго Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Оперный театр Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии отменили запланированные выступления испанского певца Пласидо Доминго после того, как девять женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает АР. Оперный театр Лос-Анджелеса объявил, что проведет собственное расследование в связи с этими обвинениями.

Ближайшее выступление Доминго должно состояться 31 августа на фестивале в Зальцбурге. Президент фестиваля Хельга Рабль-Штадлер заявила, что принято решение ничего не отменять.

"Я знаю Пласидо Доминго уже больше 25 лет. И меня восхищают не только его артистические навыки, но и то, с каким почтением он с самого начала относился ко всему персоналу фестиваля", - говорится в ее заявлении. Она считает, что в данные момент принимать необратимые решения было бы безответственно.

Вашингтонская национальная опера, в которой Доминго служил с 1996 по 2011 годы на различных должностях, заявила, что обвинения в адрес музыканта не затрагивают период, когда он работал в этом театре.

13 августа АР опубликовало расследование. В нем говорилось, что восемь певиц и одна танцовщица обвинили Доминго в домогательствах. Свое имя открыла только одна - меццо-сопрано Патриция Вульф, остальные разговаривали с АР на условиях анонимности, опасаясь за свою карьеру.

Они заявили, что это происходило с конца 80-х годов, в том числе в периоды, когда певец занимал руководящие должности в театрах, и что за отказ могло последовать наказание в профессиональной сфере. Одна женщина пожаловалась, что однажды певец полез рукой к ней под юбку, еще трех он принуждал целоваться с ним в отеле или в гримерке.

Помимо первых девяти женщин еще шесть признались, что Доминго делал им откровенные предложения и им было от этого неловко. Еще почти три дюжины артистов, музыкантов и других работников сцены и педагогов сказали, что наблюдали, как певец позволяет себе непристойно себя вести с молодыми женщинами и безнаказанно их преследует.

78-летний Доминго не стал комментировать конкретные обвинения и эпизоды. Он заявил, что анонимные обвинения, связанные с событиями вплоть до тридцатилетней давности ему крайне неприятны и он находит их некорректными, по крайней мере в том виде, как они были изложены. Ему жаль, что кого-то могло задеть или обидеть его поведение и он всегда считал, что все его контакты и отношения строились на основе взаимности.