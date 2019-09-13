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Специалисты спасли громадный гобелен XIX века из Нотр-Дама

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты провели необходимые работы по спасению ценного гобелена, который пострадал при тушении пожара в Соборе Парижской Богоматери, сообщают французские СМИ.

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Большой гобелен размером 25 на 7,35 метра был эвакуирован из Нотр-Дама спустя несколько дней после пожара. Многие эксперты опасались, что огромное количество воды, попавшее на него при тушении, могло сильно повредить его.

Отмечается, что из-за впитанной воды вес гобелена увеличился с одной тонны до трех.

Сразу после того, как гобелен вывезли из собора, он был передан ведомству при министерстве культуры Франции, которое отвечает за ценные предметы искусства и мебели.

Специалисты в несколько этапов проводили работы, направленные на то, чтобы высушить гобелен, не повредив его. Сначала его сушили в специальной аэродинамической трубе, затем поместили в камеру, где постепенно снизили температуру до отметки в минус 35 градусов по Цельсию. Затем его передали в лабораторию для дальнейших реставрационных работ. В настоящее время эти работы еще продолжаются.

Ожидается, что 21-22 сентября все желающие смогут увидеть гобелен в День открытых дверей ведомства.

Гобелен начали создавать по приказу Людовика XVIII. Однако закончена работа была уже при Луи-Филиппе в 1838 году. В Нотр-Дам из Лувра его перенесли в 1843 году для коронации Наполеона III.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесен значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Париж собор Парижской Богоматери Нотр-Дам

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