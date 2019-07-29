Экологи подали иск из-за загрязнения свинцом территории у горевшего Нотр-Дама

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Неправительственная экологическая организация Robin des Bois подала иск против властей из-за загрязнения свинцом территории близ Собора Парижского Богоматери. Об этом сообщает газета Le Monde.

Свой иск экологи подали в суд в Париже. При этом не указывается, против кого именно направлена жалоба.

В документе говорится, что власти предприняли недостаточные действия для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья местных жителей, а также скрыли информацию об угрозе, которой жители подвергались сразу после пожара, пишет издание.

Президент Robin des Bois Жаки Бонмэн заявил, что за три месяца было собрано достаточно доказательств бездействия властей, чтобы подать иск.

Отравление свинцом может привести к серьезным заболеваниям. Свинец обычно попадает в организм при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти. Попадая в организм, органические соединения тяжелого металла превращаются в неорганические, что приводит к хронической интоксикации.

Между тем, парижские власти продолжают настаивать, что приняли все необходимые меры, проводили проверки и предоставляли населению всю информацию о потенциальной опасности.

Собор Парижской Богоматери горел 15 апреля, огонь уничтожил свинцовую кровлю и шпиль здания. В результате в окружающую среду попало некоторое количество свинца.

18 июля издание Mediapart опубликовало собственное расследование, в котором обвинило городские власти в умалчивании угрозы здоровью горожан. По его сведениям, замеры, проведенные на территории радиусом в 500 метров вокруг собора, показали загрязнение свинцом по меньшей мере десятка школ и детских садов, в том числе в части внутренних помещений. По данным издания, уровень содержания свинца в школах рядом с собором иногда в десять раз превышал допустимый уровень.