Актриса из Перми, выступившая со сцены в поддержку Устинова, решила уйти из театра

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Актриса пермского "Театра-Театра" Дарья Егорова, поддержавшая со сцены актера Павла Устинова, написала заявление об уходе.

Как сообщила Егорова в своем фейсбуке, ее последний рабочий день в театре - 4 октября. По словам актрисы, 18 сентября по окончании спектакля после поклонов она вышла и выступила в поддержку Устинова со сцены. Ее поступок осудили режиссер спектакля Диана Добрева из Болгарии, актеры и худрук театра Борис Мильграм.

Егорова утверждала, что ей грозили выводом из спектакля с последующим увольнением, а на следующий день сообщили, что она больше не будет участвовать в постановке, но не уволена.

В свою очередь, Мильграм, чьи слова приводятся на странице "Театра-Театра" в соцсети, сообщил, что у него нет оснований для увольнения Егоровой. "Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание гражданской позиции. У меня нет оснований для увольнения, а основания для выговора есть - некачественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей", - отметил худрук. По его мнению, каждый спектакль создает свое высказывание и контекст, а если появляется другое высказывание, то "оно просто разрушает то, что было создано".

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч.2 ст.318 УК РФ). Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор. Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

В пятницу Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры РФ изменил Устинову меру пресечения с заключения под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении.