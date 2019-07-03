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Заниматься организацией паломнических туров в РФ теперь сможет только церковь

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Религиозные организации в России получили исключительное право организовывать паломнические поездки, соответствующие изменения в закон о туристской деятельности сегодня одобрил Владимир Путин.

Поправки разграничили туризм и паломничество. Закон закрепил понятие "паломник" - это физическое лицо, совершающее путешествие для посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, расположенных на территории РФ и за ее пределами.

Устраивать такие поездки теперь смогут только религиозные организации, а проводить экскурсии для паломников будут исключительно их гиды и переводчики.

Поправки вступят в силу с 1 ноября 2019 года.

Участники туристического рынка выступали против закона о паломниках из-за опасений, что снизится конкуренция. В частности, туристы и паломники теперь не смогут выбрать лучший для себя продукт, поскольку работа профильных туроператоров будет ограничена.

По данным РСТ, сейчас 80% паломников ездят с помощью паломнических центров и 20% - через турфирмы.

Владимир Путин РПЦ

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