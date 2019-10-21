Мединский представил базу господдержки кино с черным списком должников

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Министр культуры Владимир Мединский 21 октября представил базу данных господдержки российского кино. В одном из разделов будут публиковаться кинокомпании, которые получили деньги от государства, но не выполнили обязательства перед зрителем и не вернули эти средства, сообщает пресс-служба министерства.

Глава ведомства выразил надежду, что появление этого раздела мотивирует должников как можно скорее вернуть деньги государству.

"Мне искренне хочется верить, что этот "почетный список" пополняться не будет", - добавил он (его цитирует пресс-служба).

В конце сентября Мединский сказал, что его ведомство ведет больше 20 судебных тяжб с производителям кино, которые получили господдержку, но не выполнили свои обязательства или выполнили с нарушениями условий договора.

База "Государственная поддержка" была создана совместно с Фондом кино и будет выложена на его сайте. В ней есть данные по господдержке с 2015 года, а к январю Мединский поручил добавить в нее информацию с 2008 по 2014 годы. Кроме базы пользователям обещают сервис "Кинозритель", который будет показывать оценки фильмов, объем их аудитории за уикенд и ожидания от них.

По словам министра, в базе можно будет узнать бюджет картины, размер господдержки, которую она получила на возвратной или безвозвратной основе, узнать статистику обращения создателей того или иного фильма за господдержкой, посмотреть аннотацию картины и всю историю взаимоотношения кинокомпаний с Минкультуры или фондом кино.

"Новая база прозрачна, доступна всем, она дисциплинирует в том числе чиновников, которые должны будут объяснить почему принимаются те или иные решения, она дисциплинирует продюсеров, членов экспертных советов работать более качественно", - считает Мединский.

По его мнению, благодаря базе продюсер будет понимать, попал он или не попал в аудиторию и что ему делать, чтобы следующий фильм был более успешным.

За последние шесть лет количество зрителей удвоилось, и 90% тех, кто смотрит российское кино, выбирают картины, получившие господдержку в том или ином виде, заявил министр. Он считает полезной информацию о том, как соотносится размер этой поддержки с финансовым и творческим успехом фильма.

"Кино снимается не только и не столько ради денег, кино - это искусство, поэтому для нас очень важно, как оно воспринято профессиональны рынком, профессиональным сообществом, как его воспринимали профессионалы и зрители", - подчеркнул глава Минкультуры.