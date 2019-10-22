Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости". Издание проанализировало данные базы господдержки кино, которую Минкультуры представило 21 октября.

Так, военный приключенческий боевик "Семь пар нечистых" продюсера Вадима Абдрашитова получил 119 млн рублей господдержки и собрал в 2018 году меньше 1 млн рублей. Сборы мультфильма "Баба Яга. Начало" от Art Pictures и Glukoza Production составили 1,3 млн рублей при безвозмездной поддержке в 138 млн рублей.

Комедия "Крымский мост. Сделано с любовью!" режиссера Тиграна Кеосаяна и сценариста Маргариты Симоньян собрал 70 млн рублей при господдержке в 100 млн рублей. Боевик "Рубеж" продюсеров Джаника Файзиева, Рафаела Минасбекяна и Павла Степанова (ныне замминистра культуры) собрал 87 млн рублей при господдержке в 200 млн рублей.

Опрошенные изданием чиновники назвали долю провалов в прокате системной проблемой. Глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова объяснила, что публикация данных о господдержке должна повысить ответственность экспертов, которые отбирают проекты для выделения субсидий. Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов отметил существующую проблему с качеством сценариев и команд, и добавил, что фонд отныне будет отказывать в помощи спорным проектам, "лучше мы не потратим часть бюджета".

Минкультуры и Фонд кино выделяют на новые фильмы больше 5 млрд рублей в год. Министерство помогает дебютным и авторским проектам, фонд - лентам для массовой аудитории. Фонд выдает часть денег в виде беспроцентного кредита – на условиях их полного возврата, такие решения принимаются индивидуально для каждого случая по рекомендациям экспертов от индустрии. Государство имеет право закрыть не больше 75% производственного бюджета картины. Фонд кино обычно финансирует 60–70% расходов продюсеров, отмечает издание.

Больше всего денег - 728 млн рублей - получил фильм "Викинг" "Дирекции кино" и "Первого канала" о князе Владимире. Создатели картины должны вернуть из этой суммы 115 млн рублей. В прокате он собрал 1,5 млрд рублей. "Движение вверх" "Студии Тритэ" Никиты Михалкова получило 400 млн рублей безвозвратно и собрало 3 млрд рублей, это лидер проката.