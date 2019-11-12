На кинокомпании завели шесть дел о невозвращении госсубсидий

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - По итогам прокурорских проверок возбуждено шесть уголовных дел в отношении российских кинопроизводителей, которые получили целевые субсидии от государства и вернули эти деньги. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Также он заявил о проведении 13 процессуальных проверок по фактам уклонения кинокомпаний "от возврата целевых средств".

Прокуроры также проверили территориальные подразделения Федеральной службы судебных приставов России на предмет исполнения решений о взыскании с кинокомпаний долгов в пользу Фонда кино. Они обнаружили, что в Москве и Подмосковье такие исполнительные производства терялись. В результате в адрес территориальных управлений ФССП были внесены представления.

Проверок по материалам Счетной палаты, которая в 2019 году выявила конфликт интересов у ряда получателей госсубсидий и вывод этих денег в офшоры, Генпрокуратура не проводила. Такие документы в ведомство не поступали, отметил Куренной.

В сентябре 2019 года министр культуры Владимир Мединский отмечал, что его ведомство ведет больше 20 судебных разбирательств с производителями кино, которые получили деньги от государства, но не выполнили своих обязательств или как-либо еще нарушили условия договора.

В октябре Минкультуры представило открытую базу господдержки российского кино. Мединский пообещал, что перечень кинокомпаний, которые должны вернуть деньги государству, будет в открытом доступе. Он выразил надежду, что публикация списка побудит должников как можно скорее вернуть госсубсидии.