Джереми Айронс возглавил жюри 70-го Берлинале

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Британский актер Джереми Айронс согласился возглавить жюри юбилейного, 70-го Берлинского международного кинофестиваля, сообщил оргкомитет мероприятия.

Айронс через пресс-службу заявил, что считает предложение фестиваля большой честью и что он всегда восхищался Берлинале и любил посещать Берлин.

Художественный директор фестиваля Карло Шатриан, в свою очередь напомнил об образах, которые за свою карьеру сумел воплотить актер и которые ему помогли осознать сложность человеческой натуры.

Айронс - актер театра и кино, он снимался в телесериалах и озвучивал мультфильмы. Критики отмечали его роли в сериале "Возвращение в Брайдсхед" и картине "Женщина французского лейтенанта" 1981 года, в "Любви Свана", "Лолите", "А теперь, Дамы и господа", "Каллас навсегда" и других. В 1991 году актер получил "Оскара" за работу в фильме "Изнанка судьбы".