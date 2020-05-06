Минфин отказался вводить меры поддержки для кинопроката

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Отдельных мер поддержки для кинопроката не требуется, решили в Минфине. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Ассоциация кинодистрибьюторов ранее попросила премьер-министра Михаила Мишустина и министра культуры Ольгу Любимову включить кинопрокат в число наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Обращение главы ассоциации, вице-президента по кинодистрибуции "Уолт Дисней Компани СНГ" Вадима Смирнова, было передано в профильные ведомства. По данным источника "Интерфакса", Минфин дал свой отзыв на прошлой неделе.

Ведомство считает, что некоторые из мер, о которых попросили кинодистрибьюторы, уже были реализованы в рамках первых двух антикризисных пакетов правительства. В частности, кинопрокат добавили в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей 10 апреля, через два дня после обращения ассоциации.

Минфин также напомнил, что в федеральном бюджете на поддержку кинематографии в 2020 году заложено 5,8 млрд рублей, в 2021 году - 8,4 млрд рублей, в 2022 году - 10,2 млрд рублей.

"Таким образом, правительством приняты первоочередные меры по поддержке отрасли, в случае ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции правительством рассматриваться дополнительные меры, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики, с учетом предусмотренных механизмов поддержки", - говорится в отзыве министерства.