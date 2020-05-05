В Москве библиотеки и культурные центры запустят онлайн-программу ко Дню Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Библиотеки и культурные центры столичного департамента культуры подготовили специальную онлайн-программу в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина журналистам во вторник.

По ее словам, программа будет проводиться с 6 по 15 мая на интернет-площадках учреждений, с расписанием можно ознакомиться на сайте bibliogorod.ru.

Сергунина сказала, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. И хотя основные мероприятия вынужденно перенесены, в честь 75-летия Победы все равно готовится большая программа, отметила она.

Заммэра Москвы сообщила, что только культурные центры и библиотеки столицы проведут более 270 праздничных онлайн-мероприятий.

По ее словам, их участников ждут кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, чтения литературных произведений фронтовиков и дневниковых записей свидетелей тех событий.