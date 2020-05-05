Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:10Заразились
на 05.05В России 155 370+10 102В мире 3 583 055+76 326

В Москве библиотеки и культурные центры запустят онлайн-программу ко Дню Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Библиотеки и культурные центры столичного департамента культуры подготовили специальную онлайн-программу в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина журналистам во вторник.

По ее словам, программа будет проводиться с 6 по 15 мая на интернет-площадках учреждений, с расписанием можно ознакомиться на сайте bibliogorod.ru.

Сергунина сказала, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. И хотя основные мероприятия вынужденно перенесены, в честь 75-летия Победы все равно готовится большая программа, отметила она.

Заммэра Москвы сообщила, что только культурные центры и библиотеки столицы проведут более 270 праздничных онлайн-мероприятий.

По ее словам, их участников ждут кинопоказы документальных и художественных фильмов о войне, видеолекции, чтения литературных произведений фронтовиков и дневниковых записей свидетелей тех событий.

Москва День Победы Наталья Сергунина

Новости по теме

Новости

У актрисы Татьяны Васильевой подтвердился COVID-19

Киностудия имени Горького объявила о запуске Youtube-канала

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Актер Вахтанговского театра Евгений Фёдоров умер на 97-м году жизни

Надежду Бабкину выписали из больницы

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером

"Золотой глобус" из-за COVID-19 будет номинировать только вышедшие онлайн фильмы

К участию в "Оскаре" впервые допустят фильмы, показанные только онлайн

К участию в "Оскаре" впервые допустят фильмы, показанные только онлайн

Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю

Популярность религиозных ТВ-программ в России выросла вдвое в предпасхальную неделю

Коронавирус лишил Эрмитаж половины годового бюджета

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');