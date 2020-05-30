В Минкультуры пообещали не увольнять музейных работников старше 60 лет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники музеев старше 60 лет не будут уволены из-за введенных временных ограничений в связи с коронавирусом, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Никто не собирается увольнять пожилых людей. То, о чем мы говорили - мы говорили, что если в регионе будут действовать определенные временные запреты - действительно, людям старшего поколения придется какое-то время еще побыть дома. Поэтому говорить о том, что в принципе речь идет о сокращении штата сотрудников, которые достигли возраста 60+, просто не приходится", - сказала она в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Министр подчеркнула, что такое решение, "во-первых, незаконно, во-вторых, это лишено смысла и желания, потому что с этим уйдет целая часть и пласт культуры нашей страны".

Ранее в министерстве и в музейной отрасли сообщали, что после открытия музеев для посетителей может остаться ряд ограничений для сотрудников старше 65 лет, в частности, для гардеробщиков и смотрителей в залах, которые находятся в зоне риска из-за коронавируса.