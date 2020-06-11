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В российских музеях после их открытия введут масочно-перчаточный режим

В российских музеях после их открытия введут масочно-перчаточный режим
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и Минкультуры подготовили рекомендации по возобновлению работы музеев и музеев-заповедников: посетители и сотрудники должны быть в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию.

Согласно рекомендациям, размещенным на сайте Роспотребнадзора, музеи должны провести санитарную обработку выставочных залов, установить защитные экраны в местах взаимодействия с посетителями (кассы, стойки администраторов и выдачи аудиогидов), а также организовать "умную" маршрутизацию, обеспечивающую при возможности раздельные входы в здания музеев и выходы из них.

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Сотрудники и посетители должны будут находиться в помещениях в гигиенических масках и перчатках, соблюдая дистанцию в 1,5 метра.

Музеям рекомендовано отказаться от проведения экскурсий для туристических групп, при этом разрешено проводить индивидуальные экскурсии и экскурсии в группах не более пяти человек. Посетители музеев также смогут воспользоваться аудиогидом, который после каждого зрителя будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, наушники для аудиогида будут одноразовыми.

Билеты в музеи рекомендовано продавать в электронном виде, а их проверку на входе проводить бесконтактным способом.

Роспотребнадзор Минкультуры коронавирус

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