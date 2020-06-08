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Пушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июля

Третьяковская галерея начнет принимать посетителей уже 16 июня

Пушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июля
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина может открыться для посетителей не раньше 10 июля, сообщил "Интерфаксу" представитель музея.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения по работе музеев в столице отменяются с 16 июня, музеи смогут принимать посетителей по электронным билетам и с ограничением по числу людей в зале. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что начать подготовку к приему посетителей музеи смогут с 9 июня.

"Сейчас мы вступаем в новую фазу - технической подготовки к открытию музея и к встрече с посетителями. Число присутствующих в музее сотрудников расширится. Уже больше месяца мы активно обсуждаем все нюансы работы в новых условиях, продумываем необходимые меры безопасности. Мы ответственны перед нашими сотрудниками и публикой, и будем стараться сделать все, чтобы посещение музея было безопасным. Надеемся, что 10 июля посетители смогут вернуться в музей", - сказал представитель Пушкинского музея.

Первые проекты, которые зрители смогут увидеть после окончания режима самоизоляции - выставки "Тату" и "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина", которые продолжат работать до конца сентября.

В пресс-службе Государственной Третьяковской галереи "Интерфаксу" сообщили, что галерея откроется в сроки, обозначенные мэром Москвы - с 16 июня. Первые зрители смогут посетить выставку "Русская сказка: от Васнецова до сих пор", которую галерея продлила.

При этом в музеях отметили, что работа во время пандемии коронавируса не останавливалась.

Так, в Пушкинском музее на протяжении всего периода действия режима самоизоляции работали хранители, инженеры, работники службы безопасности, реставраторы. При этом большая команда работала дистанционно, готовя новые программы. Музей за два месяца запустил несколько проектов - "100 способов прожить минуту" и "Другая война", провел онлайн-открытие выставки "От Дюрера до Матисса...", десятки виртуальных экскурсий по экспозиции музея. Кроме того, в режиме самоизоляции музей отметил 108-летие концертом в рамках фестиваля "Черешневый лес" и провел акцию "Ночь в музее".

Третьяковская галерея также не приостанавливала работу. Во время карантина было запущено несколько проектов, среди которых - онлайн-экскурсия "Третьяковка со Шнуром", рассказ об экспозиции музея в рамках проекта "История одного шедевра", а также лекции и онлайн-дискуссии.

Москва Пушкинский музей ГМИИ имени Пушкина

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