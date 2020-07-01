Посещаемость Пушкинского музея сократится в 4 раза из-за профилактики COVID-19

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Директор Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Марина Лошак прогнозирует, что после открытия музея 10 июля, количество посетителей сократится в четыре раза по сравнению с докарантинным периодом.

Как пояснила она "Интерфаксу", это связано с тем, что музей сам будет ограничивать поток посетителей, выполняя рекомендации по противодействию распространения коронавируса.

"Количество посетителей снизится, это 100%. Оно снизится в четыре раза, мы сами регламентируем это снижение в расчете на возможности приема ограниченного количества наших посетителей единомоментно", - сказала Лошак.

Она отметила, что "несмотря на то, что люди уже живут в состоянии "сокращенной дистанции", я считаю, и не только я, что это чрезвычайно преждевременно, и мы, в данном случае как музей, подаем сигнал обществу, что "дорогие друзья, вам надо быть осторожнее еще пока"".

Говоря о том, когда музей сможет вернуться к привычному режиму работы, глава Пушкинского уточнила, что сейчас конкретные сроки прогнозировать нельзя.

"Есть какие-то гипотетические прогнозы, они существуют, и они говорят о том, что, скорее всего, во второй половине будущего года, 2021 года, произойдет какой-то баланс и ситуация станет уже регламентированной", - сказала она.

Пушкинский музей откроется для посетителей 10 июля. После открытия будет введена система посещения экспозиций по сеансам. Опоздавшим музей может отказать в посещении.

Электронный билет на конкретные дату и время можно купить на сайте музея заранее или в день посещения. Количество билетов на каждый сеанс ограничено. Из-за риска возникновения очереди посетителям рекомендовано не приходить раньше времени, указанного на билете.

Открытие музея совпадает с открытием для зрителей выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Главном здании. Зрители увидят редко экспонируемые работы таких мастеров как Дюрер, Веронезе, Пуссен, Рембрандт, Рубенс, Ватто, Фрагонар, Тьеполо, Давид, Энгр, Домье, Фридрих, Брюллов, Дега, Ренуар, ван Гог, Врубель, Кандинский, Марк, Нольде, Пикассо, Леже, Матисс, Малевич, Шагал. Выставку можно будет увидеть до 1 ноября.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков продолжит работу выставка "Тату" - совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Выставка будет работать до 27 сентября.