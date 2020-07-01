Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 01.07В России 654 405+6 556В мире 10 475 838+173 786

Посещаемость Пушкинского музея сократится в 4 раза из-за профилактики COVID-19

Посещаемость Пушкинского музея сократится в 4 раза из-за профилактики COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Директор Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина Марина Лошак прогнозирует, что после открытия музея 10 июля, количество посетителей сократится в четыре раза по сравнению с докарантинным периодом.

Как пояснила она "Интерфаксу", это связано с тем, что музей сам будет ограничивать поток посетителей, выполняя рекомендации по противодействию распространения коронавируса.

КультураПушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июляПушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июляЧитать подробнее

"Количество посетителей снизится, это 100%. Оно снизится в четыре раза, мы сами регламентируем это снижение в расчете на возможности приема ограниченного количества наших посетителей единомоментно", - сказала Лошак.

Она отметила, что "несмотря на то, что люди уже живут в состоянии "сокращенной дистанции", я считаю, и не только я, что это чрезвычайно преждевременно, и мы, в данном случае как музей, подаем сигнал обществу, что "дорогие друзья, вам надо быть осторожнее еще пока"".

Говоря о том, когда музей сможет вернуться к привычному режиму работы, глава Пушкинского уточнила, что сейчас конкретные сроки прогнозировать нельзя.

"Есть какие-то гипотетические прогнозы, они существуют, и они говорят о том, что, скорее всего, во второй половине будущего года, 2021 года, произойдет какой-то баланс и ситуация станет уже регламентированной", - сказала она.

Пушкинский музей откроется для посетителей 10 июля. После открытия будет введена система посещения экспозиций по сеансам. Опоздавшим музей может отказать в посещении.

Электронный билет на конкретные дату и время можно купить на сайте музея заранее или в день посещения. Количество билетов на каждый сеанс ограничено. Из-за риска возникновения очереди посетителям рекомендовано не приходить раньше времени, указанного на билете.

Открытие музея совпадает с открытием для зрителей выставки "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина" в Главном здании. Зрители увидят редко экспонируемые работы таких мастеров как Дюрер, Веронезе, Пуссен, Рембрандт, Рубенс, Ватто, Фрагонар, Тьеполо, Давид, Энгр, Домье, Фридрих, Брюллов, Дега, Ренуар, ван Гог, Врубель, Кандинский, Марк, Нольде, Пикассо, Леже, Матисс, Малевич, Шагал. Выставку можно будет увидеть до 1 ноября.

В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков продолжит работу выставка "Тату" - совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Выставка будет работать до 27 сентября.

Москва ГМИИ им Пушкина Марина Лошак

Новости по теме

Новости

Скончался актер Виктор Проскурин

Скончался актер Виктор Проскурин
Экономический кризис

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июня

Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

В сетях российских кинотеатров усомнились в возможности открыться с 15 июля

Кинотеатры в России откроются с 15 июля

Сервис Hulu изъял серию популярного ситкома из-за грязевых масок героинь

Во вселенной "Пиратов Карибского моря" снимут фильм с Марго Робби

Дело "Седьмой студии"

Александр Калягин не согласился с заявлением о "преступной группировке" в деле Серебренникова

Глава Минкультуры заявила о крупном ущербе государству из-за проекта "Платформа"

Глава Минкультуры заявила о крупном ущербе государству из-за проекта "Платформа"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');