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Театрам рекомендовали воздержаться от спектаклей с массовыми сценами

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Театрам и концертным площадкам после возвращения к работе рекомендовано отменить спектакли и концерты с массовыми сценами, а на репетициях соблюдать социальную дистанцию.

Соответствующие рекомендации подготовлены Минкультуры РФ совместно с Роспотребнадзором и опубликованы на сайте санитарного ведомства.

Согласно рекомендациям, перед открытием все площадки должны пройти меры по дезинфекции. При работе со зрителями работники театра должны быть в масках и перчатках, при этом артисты должны носить маски только вне сцены, репетировать и играть спектакли музыканты и актеры смогут без них.

Пандемия коронавируса

Кроме того, поющие и выразительно говорящие артисты на репетиции соблюдают дистанцию не менее четырех метров. А спектакли с хоровыми и массовыми сценами придется исключить из репертуара.

Согласно рекомендациям, необходимо организовать расположение артистов в оркестре при проведении групповых и общих репетиций с учетом характеристик музыкальных инструментов: расстояние между артистами струнных групп, ударными и клавишными инструменатми должно быть не менее 1,5 метра, расстояние между артистами духовых групп не менее 2 метров, при этом перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны, выступающие над раструбами соответствующих инструментов.

На концерте осуществляется традиционное расположение музыкантов в оркестре, перед духовыми инструментами устанавливаются защитные экраны.

Во время концерта или репетиции не допускается обмен барабанными палочками, инструментами, деталями инструментов или аксессуарами. Устанавливаются отдельные пульты для каждого музыканта в струнной группе, если при расстоянии 1,5 метра между стульями возникают трудности с чтением нот.

Иностранные артисты, привлекаемые к работе, и въезжающие в РФ, должны предоставить медицинский документ (на русском и английском языках), подтверждающий отрицательный результат на COVID-19. При отсутствии таких документов они будут протестированы на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия.

Для зрителей также установлены ограничения, теперь они допускаются на площадку мероприятия только в масках или респираторах.

Роспотребнадзор Минкультуры Коронавирус

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