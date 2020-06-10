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Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля
Часовня новгородского Кремля
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Жители Великого Новгорода в среду были крайне удивлены тому, что четыре циферблата главных городских часов на кремлевской башне Часозвоня показывают разное время.

"Стрелки на часах взбесились: часовые крутятся, как секундные, и все куранты показывают совершенно разное время", - сказал "Интерфаксу" один из очевидцев.

Как пояснили агентству в Новгородском государственном музее-заповеднике (ГМЗ), в ведении которого находится Часозвоня, причиной странного поведения часов, вероятно, стал удар молнии во время ночной грозы, который вывел из строя электронику.

"Конечно, там есть защита, но разряд мог оказаться слишком сильным", - сказал собеседник "Интерфакса".

Согласно информации ГМЗ, в течение дня главные городские часы починят.

По архивным данным, Часозвоня, самое высокое сооружение новгородского кремля, была построена в 1673 году. В 1990-е годы механические механизмы часов перевели на электронику.

Великий Новгород

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