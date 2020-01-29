Запрещенный к прокату в РФ фильм "Дау. Наташа" Хржановского включен в конкурс Берлинале

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Картина "Дау. Наташа" Ильи Хржановского и Екатерины Эртель вошла в конкурсную программу 70-го Берлинского кинофестиваля, сообщили во время пресс-конференции организаторы смотра.

Кроме работы Хржановского в конкурсную программу включены 17 картин из Германии, Кореи, Франции, Бельгии, Аргентины, Италии, США, Швейцарии и других. Всего в рамках Берлинале состоится 16 мировых премьер.

"Конкурсные фильмы рассказывают личные и коллективные истории, которые несут влияние на окружающих и взаимодействие с аудиторией. В них преобладают "темные тона", но это потому, что выбранные нами фильмы имеют общую тенденцию - они показывают мир без иллюзий, не для того, чтобы вызвать страх у зрителя, а для того, чтобы открыть глаза на действительность"- прокомментировал выбор художественный руководитель Берлинале Карло Чатриан.

В программу "Berlinale Special" также Включен фильм Хржановского - "Дау. Новый человек".

Жюри фестиваля возглавит британский актер Джереми Айронс. Киносмотр продлится в немецкой столице с 20 февраля по 1 марта.

"Дау" - художественный многосерийный фильм Хржановского. Биографическая драма рассказывает о жизни Ландау - советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трёх Сталинских премий.

"Дау. Наташа" - одна из частей 10 серийного фильма.

Ранее Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения четырем частям кинопроекта "Дау" Хржановского в связи с тем, что они содержат "материалы, пропагандирующие порнографию". Прокатное удостоверение не выдано: "ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын", "ДАУ. Саша Валера".

Позже режиссер обратился с открытым письмом к руководству Минкультуры РФ с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России.

В письме режиссер отметил, что считает несправедливым отказ в выдаче прокатного удостоверения четырем частям картины из-за того, что фильм якобы содержит "материалы, пропагандирующие порнографию". Однако, Минкультуры не нашло обоснований в пересмотре своего решения и предложило Хржановскому обратится в суд.