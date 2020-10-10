Зайца в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Дмитрий Хрусталев

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Персонажа зайца в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит телеведущий Дмитрий Хрусталев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии.

"Шоумен уже приступил к работе над ролью и озвучил первые серии мультфильма", - сообщили в пресс-службе.

Как отметила генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, "Заяц в нашем мультфильме – не менее колоритный персонаж, чем Волк, по своему образу он современная версия "мальчика-хорошиста": занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперед, и тем самым обхитрить Волка. И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения – Дмитрия Хрусталева – на наш взгляд, это очень гармоничный тандем".

Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году. Предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой (основанной на нелепых ситуациях) комедии.

Мультфильм будет выполнен в технике 3D, на данный момент запланирован выпуск 52 серий "Ну, погоди!". Первая серия перезапуска мультфильма "Ну, погоди!" выйдет зимой этого года, персонажа Волка, который в новом мультсериале откажется от курения, озвучит российский актер Гарик Харламов. В сериале также появятся новые персонажи второго плана - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.