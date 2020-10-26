"Союзмультфильм" выбрал образ зайца в перезапуске "Ну, погоди!"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" представила визуальный образ зайца из перезапуска мультфильма "Ну, погоди!", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

"Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа, важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", - рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, слова которой привели в пресс-службе.

Фото: пресс-служба студии "Союзмультфильм"

Директор Киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев также отметил, что в целом образ по форме получился очень мягким.

"Если вы посмотрите на нашего Волка, то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот образ Зайца – в противовес ему – по контурам мягкий, округлый – это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему "хитринки" и находчивости", - сказал руководитель студии, которого цитирует пресс-служба.

Образ зайца стал более современным, на смену шортам и зеленой футболке пришли укороченные брюки и голубое поло. Также заяц будет носить "умные" часы.

Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году. Предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой (основанной на нелепых ситуациях) комедии.

Мультфильм будет выполнен в технике 3D, на данный момент запланирован выпуск 52 серий "Ну, погоди!" Первая серия перезапуска выйдет зимой этого года.

Персонажа Волка, который в новом мультсериале откажется от курения, озвучит российский актер Гарик Харламов, а персонажа зайца - телеведущий Дмитрий Хрусталёв. В сериале также появятся новые персонажи второго плана - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.