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Прощание со Жванецким не состоится из-за коронавируса

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Церемонию прощания с писателем Михаилом Жванецким, скончавшимся на 87-м году жизни, проводить не будут, сообщил "Интерфаксу" его представитель Олег Сташкевич.

"Прощания не будет. Сейчас, учитывая пандемию и ситуацию с коронавирусом, проводить прощание опасно и негуманно", - сказал Сташкевич. Он уточнил, что дата и место похорон еще не определены.

О смерти Жванецкого стало известно ранее в пятницу.

Писатель-сатирик Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он написал множество получивших всенародную любовь миниатюр и зарисовок, с которыми выступал он сам и его коллеги по сцене. Среди самых известных зарисовок - "Рассказ подрывника", "Авас", "Я видел раков", "Собрание на ликеро-водочном заводе". По многочисленным произведениям Жванецкого созданы спектакли и изданы книги. Среди его книг - "Моя Одесса" (1993), "Год за два" (1987), "Встречи на улицах" (1980). В 2012 году стал Народным артистом России.

В октябре 2020 года Жванецкий объявил о решении уйти со сцены.

Михаил Жванецкий

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