В Одессе объявлен траур по Михаилу Жванецкому

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Суббота, 7 ноября, в Одессе объявлена днем траура в связи со смертью писателя-сатирика, народного артиста России и Украины Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином города.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура", - говорится в сообщении на официальном сайте Одесского городского совета.

6 ноября стало известно, что писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер, в 2012 году стал Народным артистом России, также - Народный артист Украины.

В октябре 2020 года Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста.