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В Одессе объявлен траур по Михаилу Жванецкому

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Суббота, 7 ноября, в Одессе объявлена днем траура в связи со смертью писателя-сатирика, народного артиста России и Украины Михаила Жванецкого, который был почетным гражданином города.

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"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура", - говорится в сообщении на официальном сайте Одесского городского совета.

6 ноября стало известно, что писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий, актер, в 2012 году стал Народным артистом России, также - Народный артист Украины.

В октябре 2020 года Жванецкий решил уйти со сцены из-за возраста.

Одесса Михаил Жванецкий

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