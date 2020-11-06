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Российские телеканалы поменяли сетку вещания из-за смерти Жванецкого

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Телеканалы НТВ и "Россия 1" сообщили, что поменяли сетку вещания в связи со смертью писателя Михаила Жванецкого.

НТВ в субботу в 0:15 покажет повтор передачи "Квартирник НТВ у Маргулиса. Михаил Жванецкий", сказали в пресс-службе телеканала.

"Россия 1" в пятницу в 23:40 представит премьеру документального фильма "Мой первый Жванецкий", в котором прозвучат воспоминания друзей и коллег писателя.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. В октябре он решил уйти со сцены.

С декабря 2000 по июль 2001 года в паре с поэтом Вадимом Жуком он участвовал в телепрограмме "Простые вещи", а с апреля 2002 по декабрь 2019 года вел ежемесячные выпуски "Дежурного по стране" на "России 1".

Михаил Жванецкий НТВ Украина Одесса ВГТРК

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