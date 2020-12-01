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Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент и бывший директор Пушкинского музея Ирина Антонова будет похоронена на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе ГМИИ.

Прощание с ней пройдет в закрытом формате из-за пандемии, туда придут только близкие и друзья.

На Новодевичьем кладбище был в 2011 году похоронен муж Антоновой искусствовед Евсей Ротенберг.

Ирина Антонова умерла 30 ноября, ей было 98 лет.

26 ноября у нее диагностировали коронавирусную инфекцию. Она умерла из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний на фоне COVID-19.

С 1961 года по 2013 год Антонова была директором ГМИИ. После этого занимала пост президента музея.

Ирина Антонова ГМИИ Пушкина Москва коронавирус

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