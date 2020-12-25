Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:36Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 79 368 142+663 708

В РФ не будут сокращать долю зарубежных фильмов в кино в новогодние праздники

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ не будет рекомендовать кинотеатрам снизить долю зарубежных фильмов в прокате в период новогодних праздников в пользу российских картин, так что зрителей на Новый год ждет кино на любой вкус, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"В этом году это было бы невозможно - сократить то, чего фактически нет. То, что осталось российское кино вообще в принципе в кинотеатрах - это заслуга и такая общая очень серьезная работа и профессионального сообщества, и министерства культуры, и департамента культуры, и правительства", - сказала Любимова "Интерфаксу".

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса были опасения, что российские продюсеры перенесут релизы картин, что могло привести к отсутствию выбора для зрителей. Однако благодаря поддержке со стороны властей этого не произошло, зрителей в кино ждут комедии, мелодрамы, экшн и сказки, сказала Любимова.

В РоссииМинистр культуры назвала заслуживающие господдержки темы для киноМинистр культуры назвала заслуживающие господдержки темы для киноЧитать подробнее

"Поскольку мы поддержали отечественные релизы, есть возможность выйти, потому что проблемы с репертуаром были бы очень серьезные", - отметила она.

"Жанров плохих не бывает. И поэтому, конечно же, мы должны были представить большое разнообразие выбора, поскольку достаточно длинные праздники, чтобы была возможность прийти еще раз и снова был бы выбор", - добавила министр.

Ранее в Минкультуры РФ существовала практика рассылки дистрибьютерам рекомендаций сократить количество сеансов зарубежного кино в кинотеатрах накануне праздников. Целью сокращения сеансов иностранных фильмов являлось увеличение доли отечественного кино в день праздника.

В декабре 2019 года бывший министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры РФ может перенести выход в прокат иностранных картин в пользу российских премьер в новогодние праздники, что поможет отечественным фильмам быть более заметными на фоне зарубежных. По его словам, такая практика действует "в интересах дела и зрителей - чтобы люди могли посмотреть и тот, и другой фильм". Он отметил, что новогодние праздники - "время премьер лучших российских фильмов".

Минкультуры РФ кино Ольга Любимова

Новости по теме

Новости

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской

В попечительском совете Театра Станиславского остались Ротенберг и Кибовский

Министр культуры назвала заслуживающие господдержки темы для кино

Министр культуры назвала заслуживающие господдержки темы для кино

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 декабря

Московскому клубу грозит миллионный штраф за отсутствие масок на концерте "Кровостока"

Берлинский кинофестиваль пройдет частично онлайн из-за коронавируса

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама
Пандемия коронавируса

Сергей Маковецкий заболел коронавирусом

Сергей Маковецкий заболел коронавирусом
Пандемия коронавируса

Парижане вышли на акцию протеста против закрытия объектов культуры

Парижане вышли на акцию протеста против закрытия объектов культуры
Экономический кризис

Субсидию в 4,2 млрд рублей поделят на 500 кинопрокатчиков и 30 кинопроизводителей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');