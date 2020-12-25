В РФ не будут сокращать долю зарубежных фильмов в кино в новогодние праздники

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ не будет рекомендовать кинотеатрам снизить долю зарубежных фильмов в прокате в период новогодних праздников в пользу российских картин, так что зрителей на Новый год ждет кино на любой вкус, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"В этом году это было бы невозможно - сократить то, чего фактически нет. То, что осталось российское кино вообще в принципе в кинотеатрах - это заслуга и такая общая очень серьезная работа и профессионального сообщества, и министерства культуры, и департамента культуры, и правительства", - сказала Любимова "Интерфаксу".

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса были опасения, что российские продюсеры перенесут релизы картин, что могло привести к отсутствию выбора для зрителей. Однако благодаря поддержке со стороны властей этого не произошло, зрителей в кино ждут комедии, мелодрамы, экшн и сказки, сказала Любимова.

"Поскольку мы поддержали отечественные релизы, есть возможность выйти, потому что проблемы с репертуаром были бы очень серьезные", - отметила она.

"Жанров плохих не бывает. И поэтому, конечно же, мы должны были представить большое разнообразие выбора, поскольку достаточно длинные праздники, чтобы была возможность прийти еще раз и снова был бы выбор", - добавила министр.

Ранее в Минкультуры РФ существовала практика рассылки дистрибьютерам рекомендаций сократить количество сеансов зарубежного кино в кинотеатрах накануне праздников. Целью сокращения сеансов иностранных фильмов являлось увеличение доли отечественного кино в день праздника.

В декабре 2019 года бывший министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры РФ может перенести выход в прокат иностранных картин в пользу российских премьер в новогодние праздники, что поможет отечественным фильмам быть более заметными на фоне зарубежных. По его словам, такая практика действует "в интересах дела и зрителей - чтобы люди могли посмотреть и тот, и другой фильм". Он отметил, что новогодние праздники - "время премьер лучших российских фильмов".