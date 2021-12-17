Кинотеатрам в РФ не будут давать рекомендации по репертуару на Новый год

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ не будет рекомендовать кинотеатрам во время новогодних праздников отдавать приоритет российскому кино, сообщила "Интерфаксу" в пятницу глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Светлана Максимченко.

"Мы уверены, что сами кинотеатры могут справиться со своим репертуарным планированием (...) мы понимаем, что нельзя показывать только 2-3 фильма, которые российские. У зрителей должен быть выбор, потому что праздники длинные, нужно сходить несколько раз в кино. Поэтому у нас нет рекомендаций по репертуарной сетке, потому что мы уверены, что все кинотеатры будут работать, прежде всего, на зрителя и делать так, чтобы у зрителя был выбор", - сказала Максимченко.

Она отметила, что в ведомстве уверены в том, что российские фильмы, такие как "Последний богатырь" и "Чемпион мира", прокат которых назначен на новогодние праздники, будут "востребованы зрителем, потому что это действительно качественные фильмы, у них большая рекламная кампания и мы уверены, что зрители пойдут на наше российское кино, и ожидания у нас высокие".

Говоря о прогнозах посещаемости, глава департамента отметила, что посещаемость будет зависеть от ограничений, которые будут вводить регионы.

"Мы не исключаем, есть вероятность, что регионы будут вводить какие-то ограничения, связанные с пандемией. Мы знаем, что от ограничений зависит посещаемость. Новогодние праздники - самый благоприятный период для кинотеатров, это пик посещаемости за весь год, поэтому какими не были ограничения, все равно посещаемость будет высокой", - добавила Максимченко.

Ранее в Минкультуры РФ существовала практика рассылки рекомендаций сократить количество сеансов зарубежного кино в кинотеатрах накануне праздников. Рекомендации направлялись дистрибьютерам. Целью сокращения сеансов иностранных фильмов было увеличение доли отечественного кино в день праздника.

В декабре 2019 года тогда еще министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры РФ может перенести выход в прокат иностранных картин в пользу российских премьер в новогодние праздники, что поможет отечественным фильмам быть более заметными на фоне зарубежных.

По его словам, такая практика действует "в интересах дела и зрителей - чтобы люди могли посмотреть и тот, и другой фильм". Он отметил, что новогодние праздники - "время премьер лучших российских фильмов".