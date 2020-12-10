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Минкультуры РФ создаст рабочую группу по борьбе с интернет-пиратством

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ появится рабочая группа по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в интернете, она начнет свою работу на следующей неделе, сообщил замминистра культуры Максим Ксензов.

"Самая главная вещь - это борьба с пиратством, потому что это наиболее тяжелая тема для кинопроизводителей и правообладателей. Безусловно, Минкультуры будет принимать активные меры в этой связи", - сказал Ксензов, выступая в четверг на конференции "Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации".

"Надеюсь, на следующей неделе начнем работу созданной рабочей группы по защите авторских прав и интеллектуальной собственности в сети интернет при потреблении и использовании отечественного контента", - отметил он.

Министр культуры Ольга Любимова, выступая в апреле на Петербургском Международном юридическом форуме, указывала, что сложившиеся принципы защиты прав авторов необходимо пересмотреть и найти оптимальный баланс между пользователями интернет-контента и госрегулированием.

"Наша основная задача на текущий момент - найти оптимальный баланс между пользователями интернет-контента, его зрителями и государственным регулированием. Особенно остро эта проблема ощущается в сфере кино, я имею в виду, интернет-пиратство, поскольку экранные копии утекают в сеть и становятся доступными для скачивания и просмотра задолго до окончания проката в кинотеатрах. Начиная с 2013 года Минкультуры России совместно с другими государственными органами и заинтересованными сторонами планомерно вводило в законодательство дополнительные меры по борьбе с пиратством. Здесь нами достигнуты определенные результаты", - сказала министр.

Она уточнила, что в Минкультуры РФ подготовлен проект федерального закона, запрещающего запись фильмов в кинотеатрах вне зависимости от целей таких записей. "Считаем целесообразным не просто ужесточение действующих норм, а пересмотр сложившихся принципов защиты прав авторов", - подчеркнула Любимова.

Минкультуры РФ

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