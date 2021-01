Режиссер из России снимет эпизод сериала по видеоигре для канала HBO

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO "Одни из нас", основанного на одноименной компьютерной игре, рассказывающей о жизни после пандемии, вызванной опасным вирусом.

"Российский режиссер Кантемир Балагов станет режиссером пилотного эпизода сериала HBO "Одни из нас" (The Last of Us), основанного на одноименной компьютерной игре. Автор сценария и продюсер нового сериала - Крейг Мейзин, известный прежде всего как сценарист и продюсер мини-сериала HBO "Чернобыль"", - сообщили в пресс-службе компании "Нон-Стоп Продакшн".

Как отметил Балагов, слова которого привели в пресс-службе, "я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность как перед зрителями, так и перед миллионами таких же, как и я, фанатов игры"

Балагов выразил надежду на то, что опыт работы над большим международным сериалом будет для него максимально полезным и поможет в работе над будущими фильмами.

"Следующим будет современный фильм о жизни таких же, как и я, молодых людей в моей родной Кабардино-Балкарии", - поделился планами режиссёр.

"Одни из нас" - одна из самых популярных компьютерных игр последнего десятилетия, разработанная студией Naughty Dog и выпущенная в 2013 году.

Действие приключенческой экшн-драмы "Одни из нас" происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом.

По сюжету главным героям - девочке-подростку Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, - предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. На этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с массой препятствий, опасностей и противников.

Кантемир Балагов - российский режиссер, его полнометражный дебют, фильм "Теснота" в 2017 году был показан в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где был отмечен призом FIPRESCI международной федерации кинопрессы. Широкую известность получила картина Балагов "Дылды", мировая премьера которой состоялась в в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "Кроме того, "Дылда" была выдвинута от России на "Оскар".