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Нововоронежская "Аленушка" продана на торгах за 2,6 млн рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Скульптурное изображение Аленки, установленное в декабре в Нововоронеже и вызвавшее фурор, продали на аукционе за 2,6 млн рублей, следует из данных электронных торгов Российского аукционного дома (РАД).

Начальная цена лота составляла 1 млн рублей.

Металлический арт-объект "Аленушка" открыли 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, девушка Аленка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей, которые основали там селение.

Фотографии скульптуры с пугающим лицом широко разошлись по соцсетям, и вскоре местные жители попросили памятник убрать. Его демонтировали через три дня после открытия.

В администрации Нововоронежа отмечали, что скульптура была установлена не на деньги из бюджета, а на средства общественной организации - Совета ветеранов. Ее должны были вернуть подрядчику и получить обратно деньги. Предполагалось, что изготовитель скульптуры выставит ее на торги. В администрации также сказали, что получили несколько десятков предложений от желающих приобрести "страшную Аленку".

Чиновники обещали что к марту будет выбран эскиз нового памятника, который обязательно сделают миловидным. Спонсором нового проекта будет некий бизнесмен из Москвы.

Нововоронеж Аленушка РАД

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