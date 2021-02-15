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Суточный прирост случаев COVID-19 в России превысил 14,2 тысячи

Суточный прирост случаев COVID-19 в России превысил 14,2 тысячи
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 14 207 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Третьи сутки подряд количество новых случаев заражения коронавирусом в РФ держится на уровне более 14 тысяч, это соответствует значениям середины октября 2020 года. В отличие от текущей ситуации, в тот период наблюдался подъем заболеваемости, в настоящий момент идет фаза стабилизации.

За последние сутки в РФ было подтверждено 394 летальных исхода от коронавируса, 13 935 человек выписаны из больниц по выздоровлении.

В Москве за сутки выявлено 1 818 новых случаев COVID-19 за сутки, 56 пациентов скончались, 1 967 были выписаны по выздоровлении.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 4 млн 086 тыс. 090 случаев коронавирусной инфекции (+0,35%), 80 520 умерших и 3 млн 607 тыс. 036 выписанных.

В Петербурге зарегистрированы 1 093 новых случая COVID-19. Еще 801 - в Московской области, 431 - в Нижегородской области, 356 - в Воронежской области, 337 - в Ростовской области, 297 - в Самарской области, 263 - в Свердловской области, 261 - в Челябинской области, 258 - в Пермском крае, 248 - в Иркутской области, 231 - в Вологодской области, 222 - в Саратовской области, 210 - в Волгоградской области, 204 - в Пензенской области, 203 - в Красноярском крае, 194 - в Архангельской области.

Кроме того, 191 случай зафиксирован в Ленинградской области, 175 - в Ставропольском крае, 167 - в Ярославской области, по 165 новых диагнозов в Карелии, Алтайском крае, 163 - в Краснодарском крае, 162 - в Тверской области, 160 - в Курской области, по 155 - в Башкирии, Забайкальском крае, 152 - в Хабаровском крае, 151 - в Смоленской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Меньше всего заболевших за сутки оказалось в Чукотском АО - там коронавирус диагностирован еще у двоих пациентов.

Хроника коронавируса. Февраль.

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