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"Ночь театров" стартовала в Москве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ежегодная акция "Ночь театров" стартовала в Москве, на 130 площадках пройдет свыше 200 мероприятий.

"У нас "Ночь театров" стартовала в Москве, и нам очень приятно, что во Всемирный день театров, когда многие наши коллеги в большинстве стран мира в печальном настроении, потому что театры закрыты, мы имеем счастливую возможность (провести акцию - ИФ), с ограничениями к зрителям", - сказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский во время открытия акции в субботу в театре "Геликон-опера".

Он отметил, что, несмотря на коронавирусные ограничения, акция вызвала большой интерес у зрителей. Регистрация на мероприятия в рамках акции завершилась через несколько минут после открытия.

Кибовский напомнил, что накануне прошлогодней акции театры закрылись для зрителей, но все они, по словам главы департамента культуры, достойно справились с пандемией.

"Сегодня наши театры, наши учреждения культуры показывают пример, когда мы, несмотря ни на какие проблемы, наши коллегии, наша аудитория, никто не впал в уныние, не поддался панике, все быстро сориентировались, в театрах не допустили никаких конфликтов и беспорядков, и прошли этот период очень достойно. Со стороны правительства Москвы была оказана вся поддержка, мы ежедневно мониторили ситуацию", - добавил он.

"Ночь театров" - ежегодная акция, которая проходит в Москве в девятый раз. В прошлом году "Ночь театров" не состоялась в привычном формате, так как накануне акции, 17 марта, театры из-за пандемии коронавируса вынуждены были закрыться для посещения, а события акции перешли в онлайн.

Москва Ночь театров

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