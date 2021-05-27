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Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии "Оскар"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесена с 27 февраля 2022 года на 27 марта 2022 года, сообщили организаторы в четверг.

"94-я церемония вручения премии "Оскар" перенесена на воскресенье, 27 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

Церемония пройдёт в Dolby Theatre, уточняют организаторы. При этом они не исключают, что дата проведения церемонии может быть вновь перенесена. Шорт-лист премии будет объявлен 21 декабря 2021 года, номинанты станут известны 8 февраля 2022 года.

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году также было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.

Хроника 09 января 2020 года – 27 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Оскар США коронавирус

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