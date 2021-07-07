На спектакли Большого театра будут пускать без QR-кодов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спектакли Государственного академического Большого театра можно посетить без QR-кодов, данная мера является рекомендательной и руководство театра не считает, что она должна сейчас стать обязательной для допуска зрителей на спектакли, сообщили "Интерфаксу" в ГАБТ.

"В Большой театр зрители по-прежнему могут приходить на спектакли без QR-кода. Новые правила относительно QR-кодов пока для театров являются рекомендательной мерой и подразумевают, что если пускать в театр зрителей по кодам, то их может быть больше 500 человек (...), но руководство Большого театра не считает возможным сейчас, когда в стране такое малое количество людей по факту привито, вводить такую меру как обязательную", - сообщили "Интерфаксу" в театре.

При этом на сцене театра действительно пройдут спектакли, доступ на которые будет возможен только для зрителей с QR-кодами, однако они пройдут в рамках гастролей театра Бориса Эйфмана, организаторами которого выступает фестиваль "Черешневый лес".

Ранее в СМИ со ссылкой на департамент культуры Москвы сообщили, что на некоторые спектакли Большого театра можно будет попасть только по QR-кодам.

Также сообщалось, что в московских театрах со следующего сезона могут в рамках эксперимента ввести систему QR-кодов, когда на определенные спектакли будут пускать только зрителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19, а также тех, кто сдал ПЦР-тест.